Стало известно, где завтра будет до -22 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 10 февраля, ночью в Украине ожидается температура воздуха -12...-20, на севере до -22 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Завтра днем в большинстве регионов ожидается -4...-11 градусов, на юге и в западных областях -2...-4 градуса, в Закарпатье до +2 градусов.

Ветер преимущественно южный, умеренный, на западе Украины возможны сильные порывы.

В Киеве в ближайшую ночь температура опустится до -20 градусов. Завтра днем в столице будет сухо, солнечно и около -10 градусов. Во второй половине дня усилится ветер южного направления.

"В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, какова погода в феврале 2026 года. По данным Укргидрометцентра, начало февраля будет морозным, но в дальнейшем возможно потепление.