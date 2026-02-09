16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 16:17

Стало известно, где завтра будет до -22 градусов

09 февраля 2026, 16:17
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 10 февраля, ночью в Украине ожидается температура воздуха -12...-20, на севере до -22 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Завтра днем в большинстве регионов ожидается -4...-11 градусов, на юге и в западных областях -2...-4 градуса, в Закарпатье до +2 градусов.

Ветер преимущественно южный, умеренный, на западе Украины возможны сильные порывы.

В Киеве в ближайшую ночь температура опустится до -20 градусов. Завтра днем в столице будет сухо, солнечно и около -10 градусов. Во второй половине дня усилится ветер южного направления.

"В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, какова погода в феврале 2026 года. По данным Укргидрометцентра, начало февраля будет морозным, но в дальнейшем возможно потепление.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики мороз зима
Предупреждение синоптиков: 9 февраля гололедица по всей стране
08 февраля 2026, 18:50
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины
05 февраля 2026, 17:09
Искали двоих, нашли троих: на Закарпатье помогли туристам, которые заблудились
03 февраля 2026, 07:53
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »