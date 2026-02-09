Помидоры в Украине снова растут в цене: что происходит на рынке

Фото из открытых источников

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

Аналитики объяснили, что продавцы указывают на высокие цены на помидоры в Турции. Поскольку зимой именно откуда в Украину идет импорт помидоров, это влияет на цены.

Представители оптовых компаний на прошлой неделе активно повышали отпускные цены на импортные помидоры до 120-140 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

При этом цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 38% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.