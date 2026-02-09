Цены на огурцы растут: сколько будет еще продолжаться подорожание

Фото из открытых источников

На Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. При этом эксперты предупреждают, что рост цен будет продолжаться и дальше

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на сегодняшний день тепличные огурцы в среднем продают за 135 – 165 гривен за килограмм. Это на 12% дороже, чем неделей раньше. При этом, по прогнозам импортеров, рост цен будет продолжаться, по меньшей мере, до начала марта. Основная причина состоит в отсутствии конкуренции со стороны отечественной продукции, поскольку сезон продаж у большинства украинских тепличных комбинатов еще не стартовал.

Какие цены в украинских супермаркетах :

Auchan 179,90 гривны за килограмм;

Metro 196,56 гривны за килограмм;

Megamarket 218,80 гривны за килограмм;

АТБ 179,89 гривны за килограмм.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.