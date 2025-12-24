В Кировоградской области в результате ДТП перевернулся грузовик: двое пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло 23 декабря около 18:30 на автодороге М-30 в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Peugeot 208 во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся грузовиком DAF с прицепом.

В результате ДТП легковушка съехала в кювет, а грузовик перевернулся, частично усложнив движение транспорта. Обох водителей, мужчины 42 и 40 лет соответственно, доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 21 декабря на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял автомобилем пьяным.