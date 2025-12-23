13:09  23 декабря
23 декабря 2025, 12:57

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: подозреваемого экстрадировали из Польши

23 декабря 2025, 12:57
Фото: Национальная полиция
В Хмельницкую область из Польши экстрадировали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 14 марта 2019 года в городе Староконстантинов по улице Софийской.

40-летний местный житель, управляя автомобилем Renault, не сдержал дистанцию и столкнулся с 77-летним велосипедистом. Пенсионер получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.

После инцидента водитель скрывался от следствия и уехал за пределы Украины. Его объявили в международный розыск.

В августе этого года польские правоохранители задержали подозреваемого, после чего его экстрадировали в Украину.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). За совершенное ему грозит от 3 до 8 лет заключения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, недавно из Германии в Украину вернули подозреваемого в наркобизнесе жителя Днепра. Мужчина долгое время скрывался от стражей порядка и был объявлен в международный розыск через Интерпол.

