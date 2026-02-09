Ватикан передал Украине большую партию генераторов

фото: vaticannews.va

Город-государство организовало доставку 80 электрогенераторов, а также лекарств и продуктов питания в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vatican News.

По просьбе Папы Ватикан отправил в Украину три грузовика с 80 электрогенераторами.

Автомобили отправились из базилики Святой Софии в Риме, церкви украинцев в Италии, и уже достигли своих пунктов назначения в Фастове и Киеве.

Кроме того, в Украину были отправлены тысячи упаковок лекарств, в том числе антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин.

Напомним, в конце января Папа Римский призвал мир прекратить войну в Украине. Говоря о нашей стране, Лев XIV отметил, что страна продолжает испытывать непрерывные атаки, которые покидают гражданское население в условиях гуманитарного кризиса, в частности на фоне зимних холодов.