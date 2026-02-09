20:43  09 февраля
У депутата Одесского горсовета нашли лишние 41 млн грн
20:20  09 февраля
В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 21:20

Жена известного украинского актера попала в ДТП

09 февраля 2026, 21:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Жена актера Артура Логая попала в аварию. Она не справилась с управлением, когда ехала с ребенком и собакой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Евгения Логай временно взяла авто своего мужа, пока ее машина была на станции технического обслуживания. Из-за погодных условий она в какой-то момент не смогла вовремя затормозить.

"Я вчера разбила авто А... В моменте руки начали трястись. К сожалению, в авто были сын и собака.... Испугались все, а я, когда уже поняла, что не справляюсь с торможением, поймала отчаяние", - рассказала она.

Евгения также вспомнила случай, когда она встречалась с другим парнем. Он по просьбе научить ее управлять авто, заявил, что никто не будет платить за ремонт, если она разобьет машину. Однако Артур Логай показал любимой совершенно иное отношение.

"Муж: "Жень, ты в порядке, не забилась? Лев как? Леа? Успокойся, ничего страшного. Вызови копов. Если машина на ходу – поезжай домой, я со всем разберусь. И это "разберусь" – все для меня", – говорит Евгения.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Следует отметить, что летом прошлого года Артур Логай тоже попадал в ДТП. По словам актера, это произошло потому, что водитель другого авто поехал на красный сигнал светофора. К счастью, никто не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария шоу-бизнес
Смертельное ДТП на Черниговщине: автомобиль столкнулся с автобусом
06 февраля 2026, 11:58
Массовое ДТП в Житомирской области: столкнулись 11 автомобилей, четыре человека травмированы
06 февраля 2026, 08:12
Смертельное ДТП в Ровенской области: столкнулись легковушка и грузовик
04 февраля 2026, 21:55
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
"Свободнее дышится": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, хочет ли возвращаться жить в Украину
09 февраля 2026, 23:20
Помидоры в Украине снова растут в цене: что происходит на рынке
09 февраля 2026, 22:40
О проблеме командиров в украинской армии
09 февраля 2026, 22:22
Цены на огурцы растут: сколько будет еще продолжаться подорожание
09 февраля 2026, 22:20
"Жизнь покажет": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, почему она не торопится иметь отношения
09 февраля 2026, 21:40
Ватикан передал Украине большую партию генераторов
09 февраля 2026, 21:35
У депутата Одесского горсовета нашли лишние 41 млн грн
09 февраля 2026, 20:43
Не вернулись с боевой задачи: погиб экипаж украинского Ми-24
09 февраля 2026, 20:35
В Киевской области воспитательница издевалась над детьми в детдоме
09 февраля 2026, 20:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »