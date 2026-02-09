Жена известного украинского актера попала в ДТП

Фото из открытых источников

Жена актера Артура Логая попала в аварию. Она не справилась с управлением, когда ехала с ребенком и собакой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Евгения Логай временно взяла авто своего мужа, пока ее машина была на станции технического обслуживания. Из-за погодных условий она в какой-то момент не смогла вовремя затормозить.

"Я вчера разбила авто А... В моменте руки начали трястись. К сожалению, в авто были сын и собака.... Испугались все, а я, когда уже поняла, что не справляюсь с торможением, поймала отчаяние", - рассказала она.

Евгения также вспомнила случай, когда она встречалась с другим парнем. Он по просьбе научить ее управлять авто, заявил, что никто не будет платить за ремонт, если она разобьет машину. Однако Артур Логай показал любимой совершенно иное отношение.

"Муж: "Жень, ты в порядке, не забилась? Лев как? Леа? Успокойся, ничего страшного. Вызови копов. Если машина на ходу – поезжай домой, я со всем разберусь. И это "разберусь" – все для меня", – говорит Евгения.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Следует отметить, что летом прошлого года Артур Логай тоже попадал в ДТП. По словам актера, это произошло потому, что водитель другого авто поехал на красный сигнал светофора. К счастью, никто не пострадал.