На Тернопільщині чоловік помер у лікарні після ДТП – поліція шукає винуватця

Фото: Національна поліція

У Тернопільській області правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув чоловік, та розшукують водія, причетного до аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 23 грудня близько 21:50 до поліції Тернопільщини надійшло повідомлення від місцевої жительки про чоловіка, який лежав травмований на узбіччі дороги в селі Біла. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, ділянка дороги була неосвітленою, а на чоловікові не було світловідбивальних елементів. Потерпілий перебував поблизу проїжджої частини. Медики зазначили, що характер отриманих травм відповідає ушкодженням, типовим для дорожньо-транспортної пригоди.

68-річного жителя Тернополя бригада екстреної медичної допомоги з численними тілесними ушкодженнями та у стані сильного алкогольного сп'яніння доставила до лікарні. Однак, попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося – чоловік помер через кілька годин після аварії.

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування автомобіля та водія, який залишив місце ДТП.

Поліція звертається до всіх, хто перебував 23 грудня з 21:15 до 21:40 у селі Біла на вулиці Крушельницької або має записи з відеореєстраторів, які могли зафіксувати момент аварії, з проханням відгукнутися.

Нагадаємо, вночі 21 грудня на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.