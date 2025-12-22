Фото: полиция

ДТП произошло 21 декабря около 01:20 в селе Скеловка Самборского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Passat B6, 19-летний житель Самбора, не справился с управлением, выехал с дороги и въехал в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 17-летний житель Самборского района, получили травмы. Их госпитализировали.

Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

