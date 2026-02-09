20:43  09 февраля
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
09 февраля 2026, 22:22

О проблеме командиров в украинской армии

09 февраля 2026, 22:22
Мне задали интересный вопрос – как повысить уровень культуры командиров? Правильный ответ – никак
иллюстративное фото: из открытых источников
Чтобы повысить уровень культуры командиров, нужно назначать на должности тех, кто уже получил соответствующий должности уровень культуры. То есть повысить требования к назначению.

Культура или у командира есть или ее нет. Если на должность возможно назначение случайных людей – это не проблема случайных людей, это проблема тех, кто их назначил и определил такие низкие требования.

Когда на должности назначают взяточников, воров, наркоманов, алкоголиков, или просто незрелых, неопытных, болтунов, дураков, клоунов – им уже никакую культуру не поднимешь, ума не добавишь, они ничему не научатся.

Ибо в иерархической системе должности создаются для исполнения, а не воспитания. И любая система пытается назначать тех, кто лучше умеет докладывать, и кого лучше слышат.

Поэтому, если мы хотим компетентных командиров – нужны компетентные люди, способные их назначать и объективно оценивать результаты их работы.

Вот это и есть отличие культурных и некультурных систем.

Культура – это не об эмоциях и творчестве.

Культура – это понятный всем порядок.

