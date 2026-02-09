20:43  09 февраля
У депутата Одесского горсовета нашли лишние 41 млн грн
20:20  09 февраля
В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 20:43

У депутата Одесского горсовета нашли лишние 41 млн грн

09 февраля 2026, 20:43
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недостоверные сведения на сумму свыше 41 млн грн обнаружили в декларации депутата Одесского горсовета от ОПЗЖ Виталия Саутьонкова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думская.

Как отмечается, Виталий Саутьонков задекларировал наличными 308 тыс. долларов, 10 тыс. долларов и 702 тыс. грн. Жена депутата, судя по документу, хранила наличными 390 тыс. долларов, 370 тыс. евро и почти 5 млн грн.

При этом в своих предварительных декларациях депутат ни разу не указывал активы супруги, выбирая пункт "Член семьи не предоставил данные".

В декларации Саутьонкова были обнаружены и другие нарушения. В частности, он не указал наличие загранпаспортов у жены и троих детей, не предоставил сведения об объекте недвижимости за пределами Украины, где они проживали после того, как выехали из Украины 21 февраля 2022 года.

Напомним, осенью прошлого года в Одессе разоблачили чиновников горсовета, нанесших общине ущерб на 7 млн грн. Им грозит лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Одесса декларации депутат скандал
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
09 февраля 2026, 11:44
В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК
05 февраля 2026, 20:07
В Одессе военные применили силу к мужчине – в ТЦК прокомментировали инцидент
05 февраля 2026, 14:30
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
"Свободнее дышится": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, хочет ли возвращаться жить в Украину
09 февраля 2026, 23:20
Помидоры в Украине снова растут в цене: что происходит на рынке
09 февраля 2026, 22:40
О проблеме командиров в украинской армии
09 февраля 2026, 22:22
Цены на огурцы растут: сколько будет еще продолжаться подорожание
09 февраля 2026, 22:20
"Жизнь покажет": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, почему она не торопится иметь отношения
09 февраля 2026, 21:40
Ватикан передал Украине большую партию генераторов
09 февраля 2026, 21:35
Жена известного украинского актера попала в ДТП
09 февраля 2026, 21:20
Не вернулись с боевой задачи: погиб экипаж украинского Ми-24
09 февраля 2026, 20:35
В Киевской области воспитательница издевалась над детьми в детдоме
09 февраля 2026, 20:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »