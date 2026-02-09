У депутата Одесского горсовета нашли лишние 41 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Недостоверные сведения на сумму свыше 41 млн грн обнаружили в декларации депутата Одесского горсовета от ОПЗЖ Виталия Саутьонкова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думская.

Как отмечается, Виталий Саутьонков задекларировал наличными 308 тыс. долларов, 10 тыс. долларов и 702 тыс. грн. Жена депутата, судя по документу, хранила наличными 390 тыс. долларов, 370 тыс. евро и почти 5 млн грн.

При этом в своих предварительных декларациях депутат ни разу не указывал активы супруги, выбирая пункт "Член семьи не предоставил данные".

В декларации Саутьонкова были обнаружены и другие нарушения. В частности, он не указал наличие загранпаспортов у жены и троих детей, не предоставил сведения об объекте недвижимости за пределами Украины, где они проживали после того, как выехали из Украины 21 февраля 2022 года.

Напомним, осенью прошлого года в Одессе разоблачили чиновников горсовета, нанесших общине ущерб на 7 млн грн. Им грозит лишение свободы.