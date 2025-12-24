Смертельное ДТП на Буковине: водитель погиб на месте

Фото: Нацполиция

Авария произошла летом этого года в городе Заставка. В ближайшее время один из водителей предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 42-летний водитель Mercedes-Benz Vito проявил невнимательность, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mersedes Benz-Citan, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП последний получил тяжелые травмы и скончался.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Водителю Mercedes-Benz Vito грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

