09 февраля 2026, 21:40

"Жизнь покажет": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, почему она не торопится иметь отношения

09 февраля 2026, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
35-летняя певица Виктория Лелека (LELÉKA) после развода с мужем-немцем не находится в отношениях. Артистка объяснила, почему она выбирает пока быть "сольно"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

LELÉKA объяснила, что она долгое время была в постоянных романах. Поэтому теперь она хочет насладиться наедине с собой.

"Мое сердце свободно. Но если честно, пока что хочется побыть свободной птичкой, полетать, выдохнуть все, а потом жизнь покажет. Я почувствовала, что не была долгое время сама.

Думаю, что для становления личности это важно. Всегда вкладывалась в отношения, а теперь хочу почувствовать, что такое быть одинокой, какие у меня потребности, что могу удовлетворять сама, насколько самодостаточна. А уже потом наполненной входить в отношения", – говорит Виктория.

Напомним, что артистка победила на Национальном отборе Евровидения. Теперь в мае она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.

