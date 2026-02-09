"Свободнее дышится": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, хочет ли возвращаться жить в Украину

Фото из открытых источников

Певица LELÉKA, представляющая Украину на Евровидении в Вене, около 10 лет живет и работает в Германии. Теперь она призналась, планирует ли возвращаться в Украину

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Виктория Лелека ранее признавалась, что даже за границей она окружена украинцами, постоянно читает и слушает, поет только по-украински. LELÉKA говорила также, что дома ей чувствуется спокойнее психологически, чем за границей.

Теперь артистка призналась, что она уже долго рассуждает о возвращении в Украину.

"Планирую и думаю уже над этим полгода. Размышляю, как переоформить свою жизнь, чтобы могла здесь (в Украине, – прим.ред.) быть и обеспечивать себя, поскольку у меня большинство контактов за рубежом, к сожалению. Но я бы хотела вернуться, потому что здесь мне психически гораздо лучше. Мне здесь свободнее дышится. Мне здесь хочется творить, дышать и жить", - говорит Виктория.

Напомним, что артистка победила на Национальном отборе Евровидения. Теперь в мае она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.