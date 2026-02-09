Не вернулись с боевой задачи: погиб экипаж украинского Ми-24

Фото из открытых источников

Экипаж вертолета Ми-24 не вернулся из боевой задачи. В бригаде опубликовали реквизиты для помощи семьям

Об этом сообщают в 11-й отдельной бригаде армейской авиации Херсон, передает RegioNews.

В бригаде выразили соболезнования родным и близким павших Героев. Подробности трагедии не уточняются.

"Лишь лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно биться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными Людями и Офицерами с большой буквы. Эта потеря является большой болью... Для нас они навеки останутся в небе..." - говорится в сообщении.

Реквизиты для финансовой помощи семьям экипажа :

Ссылка на банке - https://send.monobank.ua/jar/4yH8RTpTuj

Номер карты банки – 4874 1000 2433 8603

Напомним, в декабре прошлого года во время выполнения боевого задания на восточном направлении фронта погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.