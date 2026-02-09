20:43  09 февраля
20:20  09 февраля
16:17  09 февраля
09 февраля 2026, 20:20

В Киевской области воспитательница издевалась над детьми в детдоме

09 февраля 2026, 20:20
Фото: Нацполиция
Полиция Киевщины сообщила о подозрении женщине, издевавшейся над детьми в детском доме семейного типа. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что на протяжении 2023-2024 годов женщина исполняла обязанности мать-воспитательницы детского дома семейного типа. Вместе с другим лицом (пока неизвестным) она издевалась над пятерыми детьми - физически и психологически. Дети от 3 до 14 лет.

Также виломо, что она лишала детей свободы, принуждала к физическому труду и использовала их уязвимое состояние. Сейчас всех детей устроили в новый детский дом семейного типа, где им предоставляется необходимая помощь и надлежащая забота.

"Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве полицейские сообщили о подозрении врачу роддома из-за гибели роженицы. После тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день скончалась и 36-летняя мать.

