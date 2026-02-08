Владимир Зеленский сообщил, что США установили новый дедлайн для достижения мирного соглашения

Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США установили новый дедлайн для достижения мирного соглашения к началу июня и нашей стороне очень хочется сохранить США в процессе…

Напрашиваются очевидные вопросы:

1. Почему сорвался предыдущий дедлайн, если Украина делала все, что может на встречу желанием американской делегации и Президента США? Кто сорвал?

2. Июнь какого года? Если текущего, то почему июнь, а, скажем, не май или июль?

3. Что даст перенос дедлайна, если давление посредниками будет продолжаться только на одну из сторон переговоров, то есть на Украину?

4. Будут ли наконец-то конкретные шаги давления на российский режим?

5. Почему нет адекватной реакции на террористические действия РФ, а теперь уже попытки лишить базовых потребностей украинцев на жизнь?

6. Что еще предстоит до июня: продвижение российских войск в Донецкой области вплоть до ее административных границ; полное разрушение энергетической инфраструктуры Украины; массированы убийства украинцев, чтобы уже были готовы "условия для мира"?

7. Если такой дедлайн, то почему уже сейчас нельзя заключить соглашения по параметрам безопасности? Станет ли это также рычагом давления на Украину (странный подход как для посредничества).

8. Будут ли европейские страны и дальше преимущественно пассивными наблюдателями, или все-таки начнут играть свою совместно с Украиной игру?

9. Не стоит ли тогда делегациям заняться домашними делами и не создавать вроде бы успешный иллюзию переговорного процесса?

10. Почему речь не идет о безусловной остановке огня и перемирия, как предпосылке любых переговоров, ведь это была официальная позиция США и персонально Дональда Трампа?

И главный вопрос: может ли такой путь действительно привести к долговременному миру, или это будет только имитация, направленная на демотивацию партнеров Украины для поддержки оружием и ресурсами и одновременно предоставление российским военным преступникам вместе с другими их преступниками-союзниками и дальше вести агрессивную войну в Европе?

