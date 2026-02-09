В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
На днях в полицию обратилась жительница одного из сел Чортковского района. Женщина сообщила об исчезновении своего брата 1960 года рождения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Во время розыскных мероприятий сотрудники Борщевского отделения полиции в одном из заброшенных домов Чертковщины обнаружили обгоревшие фрагменты костей.
По предварительным данным, они могут принадлежать без вести пропавшему мужчине.
Известно, что он злоупотреблял алкоголем и периодически проживал в данном доме.
Как сообщалось, осенью прошлого года в Тернопольской области полицейские нашли мертвым мужчину, который находился в розыске. Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.