Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
Вечором 11 грудня у Чортківському районі Тернопільської області стався землетрус магнітудою 2,9
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.
Поштовхи були зафіксовані о 21:33.
Епіцентр знаходився в Мельнице-Подільській громаді на глибині 3 км. За шкалою Ріхтера магнітуда становила 2,9.
Фахівці зазначають, що такі коливання відчутні для людей, але зазвичай не становлять небезпеки.
Землетруси в Україні: що відомо
Україна розташована в сейсмічно активній зоні, хоч і має переважно низьку або помірну сейсмічність.
Найбільшою сейсмічною активністю характеризуються Карпати та Кримський півострів. Саме тут зафіксовано найбільші та найпотужніші землетруси в історії країни.
Землетруси у центральних та північних регіонах України, таких як Полтавська, Київська, Харківська області, трапляються рідше і мають зазвичай низьку магнітуду (переважно до 3-4 балів за шкалою Ріхтера), часто непомітні для людей.
Нагадаємо, у понеділок, 8 грудня, у Закарпатській області зафіксували землетрус амплітудою 1,8. Він відноситься до невідчутних.