Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Поштовхи були зафіксовані о 21:33.

Епіцентр знаходився в Мельнице-Подільській громаді на глибині 3 км. За шкалою Ріхтера магнітуда становила 2,9.

Фахівці зазначають, що такі коливання відчутні для людей, але зазвичай не становлять небезпеки.

Землетруси в Україні: що відомо

Україна розташована в сейсмічно активній зоні, хоч і має переважно низьку або помірну сейсмічність.

Найбільшою сейсмічною активністю характеризуються Карпати та Кримський півострів. Саме тут зафіксовано найбільші та найпотужніші землетруси в історії країни.

Землетруси у центральних та північних регіонах України, таких як Полтавська, Київська, Харківська області, трапляються рідше і мають зазвичай низьку магнітуду (переважно до 3-4 балів за шкалою Ріхтера), часто непомітні для людей.

Нагадаємо, у понеділок, 8 грудня, у Закарпатській області зафіксували землетрус амплітудою 1,8. Він відноситься до невідчутних.