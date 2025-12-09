Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 8 декабря, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение амплитудой 1,8

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный центр спецконтроля.

"8 декабря 2025 зарегистрировано землетрясение с территории Закарпатской области (район села Холмовец), магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по классификации землетрясений этот толчок относится к неощутимым.

