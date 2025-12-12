Масштабні обшуки на Рівненщині та Франківщині: викрито нових учасників операції "Кратом"

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Тернопільщини продовжують масштабне розслідування у межах спецоперації під умовною назвою "Кратом", розпочатої ще у вересні цього року

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

10 грудня співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими провели 12 санкціонованих обшуків на території Рівненської та Івано-Франківської областей.

У ході оперативних дій встановлено нових фігурантів злочинної схеми:

осіб, які займалися збутом кратому по всій Україні;

учасників, що допомагали "відмивати" кошти від незаконного продажу;

людей, які за винагороду відкривали банківські рахунки на своє ім’я.

Правоохоронці також з'ясували, що частина прибутків переводилася в криптовалюту.

Фігурантів затримали відповідно до статті 615 КПК України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ – збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Крім того, готуються повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Як відомо, розслідування розпочалося після звернення офіцера служби освітньої безпеки однієї зі шкіл Тернополя, яка повідомила про можливе розповсюдження наркотиків серед учнів.

Під час оперативних заходів поліцейські викрили потужну мережу збуту кратому, перекрили міжнародний канал постачання та вилучили 700 кг наркотичної речовини. Тоді встановили 29 учасників групи, які продавали речовину через Telegram, маскуючи її під "чай”, та розповсюджували у школах і закладах відпочинку.

Згодом стало відомо, що наркотики на Тернопільщину надходили від двох злочинних груп із Києва та Івано-Франківщини. За попередніми оцінками, за пів року вони реалізували близько 10 тонн кратому, заробивши понад 300 мільйонів гривень.

Правоохоронці й надалі ідентифікують усіх осіб, причетних до незаконного наркобізнесу.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині судитимуть учасників злочинної організації, які налагодили масштабне виробництво та збут амфетаміну на мільйони гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 50 кілограмів амфетаміну.