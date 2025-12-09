Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Не имея необходимых разрешений, дельцы выращивали табак на арендованных полях Хмельницкой и Одесской областей, а затем перевозили на специально оборудованные склады, в одном из которых действовал подпольный цех по изготовлению готовой табачной продукции.

После обработки ферментированный и измельченный табак сбывали во всех регионах страны.

Правоохранители провели 13 обысков, в ходе которых изъяли 45 тонн листьев и готовых к реализации табака, более 75 тонн собранных растений, оборудования для производства, а также 252 тысяч грн наличными. Кроме того, обнаружили около 70 га земель с несобранным урожаем.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 25 млн грн.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее на Буковине правоохранители ликвидировали масштабную теневую табачную фабрику. Во время обысков изъяли две промышленные линии, оборудование и десятки тонн сырья вместе с сотнями тысяч пачек контрафактных сигарет почти на 20 млн гривен.