До лікарні з термічними опіками госпіталізували 71-річну жительку одного з сіл Чортківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними медиків, у потерпілої близько семи відсотків опіків 1-2 ступеня. Медики надали допомогу, її стан стабільний.

За словами жінки, опіки вона отримала під час сварки з донькою – нібито родичка вилила на неї окріп. У доньки інша версія: мовляв, мама сама не втримала каструлю з гарячою водою й облилася.

На місці працювали дізнавачі. Поліція встановила, що суперечки та конфлікти в цій родині траплялися й раніше.

Наразі триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

