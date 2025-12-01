На Тернопільщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

Смертельна аварія сталася 30 листопада близько 19:16 на автодорозі М-19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», неподалік повороту на село Плоске Кременецького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля KIA Ceed, житель Рівного 1986 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Lifan. Мототранспортом керував учень 9 класу.

Внаслідок зіткнення 15-річний водій мотоцикла загинув на місці події.

Водія автомобіля правоохоронці затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомлялось, на Тернопільщині 22-річний мотоцикліст опинився у лікарні після перекидання. Аварія трапилася в селі Стара Могильниця Тернопільського району.