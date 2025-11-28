Фото: поліція

Подія трапилася 27 листопада близько 13:00 у селі Лозова Байковецької громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік був за кермом свого Toyota Auris. Заїхавши на подвір’я, він почав рух заднім ходом і зупинився, але не поставив авто на стоянкове гальмо. Машина самовільно продовжила рух і дверцятами прижала чоловіка до землі.

Сусідка викликала "швидку", однак врятувати життя 75-річного постраждалого не встигли – від отриманих травм чоловік помер на місці.

За даним фактом триває розслідування.

