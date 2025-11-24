Фото: поліція

До поліції 19 листопада звернулася 47-річна жінка з одного із сіл Залозецької територіальної громади. Вона повідомила, що стала жертвою шахрая

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За словами жінки, їй зателефонував невідомий та, представившись працівником банку, обманом отримав реквізити трьох її банківських карток. Після цього з рахунків жінки шахрай зняв 353 557 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство).

Поліція закликає громадян не передавати реквізити банківських карток стороннім особам, навіть якщо вони називаються працівниками банку чи сервісу. У разі підозрілих дзвінків чи операцій негайно звертайтеся до свого банку та на спецлінію 102.

