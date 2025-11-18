13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 12:29

В Тернопольской области женщина заплатила более 100 тысяч за несуществующий трактор

18 ноября 2025, 12:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области женщина стала жертвой мошенников и потеряла 108 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию обратилась жительница одного из общин Тернопольщины. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенничества под предлогом продаж сельскохозяйственной техники.

По словам потерпевшей, неизвестный начал общение с ним и предложил приобрести трактор. Доверившись мошеннику, женщина перечислила 108 тысяч гривен на банковский счет.

После получения средств продавец перестал выходить на связь, а товар заявительница так и не получила.

По данному факту правоохранители приступили к проверке.

Напомним, мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе. Событие произошло в начале ноября.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область мошенники мошенничество трактор деньги
В Тернопольской области задержали мужчину, который выловил 250 кг рыбы
12 ноября 2025, 12:59
В Тернопольской области расследуют аварию, в которой пострадали водитель и двое пассажиров
12 ноября 2025, 12:15
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей
20 ноября 2025, 14:11
Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него
20 ноября 2025, 14:10
РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области
20 ноября 2025, 13:52
Буданов озвучил прогноз о возможном завершении войны
20 ноября 2025, 13:45
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 13:37
Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24
В Одессе мужчина беспощадно избил 67-летнего отца
20 ноября 2025, 13:10
Атомные станции теряют мощность: Хмельницкая и Ровенская АЭС сокращают производство электроэнергии
20 ноября 2025, 12:53
На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками
20 ноября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »