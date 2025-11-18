В Тернопольской области женщина заплатила более 100 тысяч за несуществующий трактор

иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернопольской области женщина стала жертвой мошенников и потеряла 108 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию обратилась жительница одного из общин Тернопольщины. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенничества под предлогом продаж сельскохозяйственной техники.

По словам потерпевшей, неизвестный начал общение с ним и предложил приобрести трактор. Доверившись мошеннику, женщина перечислила 108 тысяч гривен на банковский счет.

После получения средств продавец перестал выходить на связь, а товар заявительница так и не получила.

По данному факту правоохранители приступили к проверке.

