16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 18:19

Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе

04 ноября 2025, 18:19
иллюстративное фото: из открытых источников
К стражам порядка обратился житель одного из сел Тернопольского района. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам заявителя, неизвестное лицо, представившись работником, якобы помогающим оформить государственную финансовую помощь по программе "Теплая зима", направило ему ссылку для заполнения анкеты. После перехода по указанной фишинговой ссылке с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме 40 000 гривен.

Правоохранители устанавливают личность/личности причастных к преступлению.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" 48-летнюю женщину на 160 000 гривен.

Тернопольская область мошенничество мошенники полиция
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
