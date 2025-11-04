Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе
К стражам порядка обратился житель одного из сел Тернопольского района. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам заявителя, неизвестное лицо, представившись работником, якобы помогающим оформить государственную финансовую помощь по программе "Теплая зима", направило ему ссылку для заполнения анкеты. После перехода по указанной фишинговой ссылке с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме 40 000 гривен.
Правоохранители устанавливают личность/личности причастных к преступлению.
Напомним, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" 48-летнюю женщину на 160 000 гривен.
В Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с женойВсе новости »
04 ноября 2025, 17:15В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
04 ноября 2025, 16:25В Тернопольской области нетрезвый водитель BMW совершил жуткое ДТП
04 ноября 2025, 12:35
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
04 ноября 2025, 19:43Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту
04 ноября 2025, 18:14Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »