Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе

иллюстративное фото: из открытых источников

К стражам порядка обратился житель одного из сел Тернопольского района. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам заявителя, неизвестное лицо, представившись работником, якобы помогающим оформить государственную финансовую помощь по программе "Теплая зима", направило ему ссылку для заполнения анкеты. После перехода по указанной фишинговой ссылке с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме 40 000 гривен.

Правоохранители устанавливают личность/личности причастных к преступлению.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" 48-летнюю женщину на 160 000 гривен.