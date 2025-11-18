09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
18 листопада 2025, 12:29

На Тернопільщині жінка заплатила понад 100 тисяч за неіснуючий трактор

18 листопада 2025, 12:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Тернопільській області жінка стала жертвою шахраїв і втратила 108 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції звернулася жителька однієї з громад Тернопільщини. Вона повідомила про те, що стала жертвою шахрайства під приводом продажу сільськогосподарської техніки.

За словами потерпілої, невідома особа розпочала спілкування з нею та запропонувала придбати трактор. Довірившись шахраю, жінка перерахувала 108 тисяч гривень на банківський рахунок.

Після отримання коштів "продавець" перестав виходити на зв’язок, а товар заявниця так і не отримала.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку.

Нагадаємо, шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі. Подія сталась на початку листопада.

Тернопільська область шахраї шахрайство трактор гроші
11 листопада 2025
07 серпня 2025
