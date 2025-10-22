13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 16:20

Бывшего руководителя Тернопольского облсовета, который не задекларировал более 4 миллионов, оштрафовали на 68 тысяч

22 октября 2025, 16:20
Читайте також українською мовою
фото: Михаил Головко / Facebook
Читайте також
українською мовою

Эксглаву Тернопольского облсовета оштрафовали на 68 тыс. грн за недостоверное декларирование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, Высший антикоррупционный суд 22 октября объявил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко по делу о внесении недостоверных сведений в декларации за 2022-2023 годы. Общая сумма незадекларированного имущества составила более 4 млн. грн.

Суд назначил Головку штраф в 68 тысяч гривен и запретил ему в течение года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных.

Напомним, в июне 2025 года Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко в совершении коррупционного преступления и незаконного хранения боеприпасов и назначил бывшего чиновника 9 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Михаил Головко суд ВАКС штраф декларации
В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов
22 октября 2025, 14:58
В Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста
21 октября 2025, 11:59
В Тернопольской области задержали мужчину, который за $12 тысяч обещал "решить" оставление воинской части
20 октября 2025, 18:24
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Киевской области засудили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК
22 октября 2025, 17:54
Городской голова в Николаевской области забыл задекларировать более 5,3 млн грн
22 октября 2025, 17:15
В Украине растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: за неделю заболело почти 75 тысяч детей
22 октября 2025, 17:04
Правоохранители задержали двух военнослужащих, похитивших 24 тонны топлива в воинской части в Харьковской области
22 октября 2025, 16:59
В Киеве ввели почасовые отключения света: обнародованы графики
22 октября 2025, 16:58
Мошенники через TikTok собирали донаты от имени известного Героя Украины: что им грозит
22 октября 2025, 16:50
Путин провел тренировку ядерных сил, привлекая "триаду"
22 октября 2025, 16:37
Экскеровщику "Молодого театра" и режиссеру Билоусу, обвиняемому в сексуальном насилии, избрали меру пресечения: что решил суд
22 октября 2025, 16:29
Тепло и почти без осадков: синоптикиня дала прогноз на 23 октября
22 октября 2025, 16:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »