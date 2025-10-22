Бывшего руководителя Тернопольского облсовета, который не задекларировал более 4 миллионов, оштрафовали на 68 тысяч

фото: Михаил Головко / Facebook

Эксглаву Тернопольского облсовета оштрафовали на 68 тыс. грн за недостоверное декларирование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, Высший антикоррупционный суд 22 октября объявил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко по делу о внесении недостоверных сведений в декларации за 2022-2023 годы. Общая сумма незадекларированного имущества составила более 4 млн. грн.

Суд назначил Головку штраф в 68 тысяч гривен и запретил ему в течение года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных.

Напомним, в июне 2025 года Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко в совершении коррупционного преступления и незаконного хранения боеприпасов и назначил бывшего чиновника 9 лет лишения свободы.