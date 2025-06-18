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18 июня 2025, 10:34

Бывшего главу Тернопольского облсовета приговорили к 9 годам тюрьмы

18 июня 2025, 10:34
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фото: ВАКС
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Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко в совершении коррупционного преступления и незаконном хранении боеприпасов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что, занимая должность, чиновник требовал и получил 612 тысяч гривен неправомерной выгоды от основателя подрядной компании.

За эту сумму он обещал способствовать включению строительства в перечень финансируемых из государственной субвенции объектов, подписанию первичных документов директором коммунального предприятия и частичной оплате долга заказчика перед подрядчиком.

Кроме того, у него были обнаружены боевые припасы, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Действия Головка квалифицированы по:

  • ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение;
  • ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное хранение боевых припасов.

Суд назначил бывшему должностному лицу 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти (кроме выборных) на 3 года и конфискацией всего надлежащего имущества.

Следует отметить, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней путем подачи апелляции в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, в феврале Михаилу Головко сообщили о подозрении в недекларировании имущества на сумму более 2 млн. грн.

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