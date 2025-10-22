Колишнього керівника Тернопільської облради, який незадекларував понад 4 мільйони, оштрафували на 68 тисяч

фото: Михайло Головко / Facebook

Ексголову Тернопільської облради оштрафували на 68 тис. грн за недостовірне декларування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Як зазначається, Вищий антикорупційний суд 22 жовтня оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у справі про внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2022-2023 роки. Загальна сума незадекларованого майна становила понад 4 млн грн.

Суд призначив Головку штраф в 68 тисяч грн та заборонив йому протягом року обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних.

Нагадаємо, у червні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у вчиненні корупційного злочину та незаконного зберігання боєприпасів і призначив колишньому посадовцю 9 років позбавлення волі.