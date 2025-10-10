Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили наркотичну мережу на Тернопільщині. Під час обшуків вилучили 700 кілограмів наркотичних речовин

Про це розповів голова Національної поліції України, передає RegioNews.

Це почалось з того, що офіцер служби освітньої безпеки в Тернопільській області помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл. Згодом виявилось, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки ділки збували кратом.

Іван Вигівській нагадує, що ще минулого року цей засіб визнали наркологічним та внесли у перелік небезпечних речовин, оскільки сировина рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність. Діти, на жаль, небезпеки не розуміли.

До ліквідації трьох наркогруп залучили правоохоронців з різних відділів. Вони провели 80 обшуків у 15 регіонах України, затримали 21 особу, вилучили наркотики, автомобілі та готівку. Підозру оголошено 29 фігурантам, серед яких є неповнолітні.

"Це — не просто успішна операція. Це приклад того, як спільна відповідальність, уважність і професіоналізм рятують життя. І ще одне підтвердження: проєкт "Служба освітньої безпеки" — це не формальність, а реальний захист наших дітей", - каже голова Нацполіції України Іван Вигівський.

Нагадаємо, правоохоронці Житомирщини розслідували діяльність наркогрупи, яка щомісяця заробляла до 600 тисяч гривень на амфетаміні.