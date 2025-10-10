10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 11:20

Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу

10 жовтня 2025, 11:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили наркотичну мережу на Тернопільщині. Під час обшуків вилучили 700 кілограмів наркотичних речовин

Про це розповів голова Національної поліції України, передає RegioNews.

Це почалось з того, що офіцер служби освітньої безпеки в Тернопільській області помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл. Згодом виявилось, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки ділки збували кратом.

Іван Вигівській нагадує, що ще минулого року цей засіб визнали наркологічним та внесли у перелік небезпечних речовин, оскільки сировина рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність. Діти, на жаль, небезпеки не розуміли.

До ліквідації трьох наркогруп залучили правоохоронців з різних відділів. Вони провели 80 обшуків у 15 регіонах України, затримали 21 особу, вилучили наркотики, автомобілі та готівку. Підозру оголошено 29 фігурантам, серед яких є неповнолітні.

"Це — не просто успішна операція. Це приклад того, як спільна відповідальність, уважність і професіоналізм рятують життя. І ще одне підтвердження: проєкт "Служба освітньої безпеки" — це не формальність, а реальний захист наших дітей", - каже голова Нацполіції України Іван Вигівський.

Нагадаємо, правоохоронці Житомирщини розслідували діяльність наркогрупи, яка щомісяця заробляла до 600 тисяч гривень на амфетаміні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики затримання Тернопіль
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом
10 жовтня 2025, 12:39
Жительку Донеччини засудили за державну зраду: за її допомоги росіяни вбили людину
10 жовтня 2025, 12:20
На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови
10 жовтня 2025, 12:12
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
10 жовтня 2025, 12:09
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 11:47
Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі
10 жовтня 2025, 11:45
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »