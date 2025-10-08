На Тернопільщині тривають обшуки в Почаївській лаврі: підозра у шахрайстві в особливо великих розмірах

На території Почаївської лаври у Тернопільській області 8 жовтня проводяться обшуки в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на поліцію Тернопільщини, передає RegioNews.

За словами речника Головного управління Нацполіції області Сергія Крета, обшуки здійснюють співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції у межах розслідування за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Зокрема, правоохоронці вилучають документи, що можуть бути доказами у справі.

Процесуальний супровід забезпечують також співробітники Служби безпеки України в Тернопільській області.

Раніше повідомлялося, що представники УПЦ (МП) намагалися уникнути перевірки в рамках інвентаризації майна лаври.

У ЗМІ також активно обговорюється, чи можливий у Почаєві сценарій, подібний до того, що відбувся у Києво-Печерській лаврі.