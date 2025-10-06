У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
Аварія сталася 4 жовтня на проспекті Степана Бандери
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, в результаті аварії неповнолітня дівчина була травмована та госпіталізована до медичного закладу.
Водій автомобіля наїхав на тернополянку, коли та переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Нагадаємо, у середині вересня в Тернополі водій позашляховика BMW X5 збив студентку на пішохідному переході. Потерпіла на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.
