У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, в результаті аварії неповнолітня дівчина була травмована та госпіталізована до медичного закладу.

Водій автомобіля наїхав на тернополянку, коли та переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Нагадаємо, у середині вересня в Тернополі водій позашляховика BMW X5 збив студентку на пішохідному переході. Потерпіла на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.