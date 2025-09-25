12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 13:29

У ДТП на Тернопільщині загинув 58-річний чоловік

25 вересня 2025, 13:29
фото: Національна поліція
Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася ввечері 24 вересня неподалік міста Ланівці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що на трасі "Тернопіль-Збараж-Ланівці" водій автомобіля Hyundai Sonata під час обгону не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав за межі проїзної частини дороги.

Внаслідок аварії автомобіль перекинувся а чоловік отримав травми несумісні із життям.

За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільські області нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського. Автопригода сталась у місті Збараж.

Тернопільська область ДТП смертельна ДТП авто поліція
