В Киевской области разоблачили подпольное производство кофе под брендами мировых марок
В Киевской области разоблачили группу дельцов, которые наладили подпольное производство кофе и продавали его под видом продукции известных мировых брендов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, масштабное изготовление фальсификата происходило в складских помещениях без лицензий или договоров на использование торговых марок. Кофе продавали оптом и в розницу через интернет, магазины и местные рынки.
В ходе обысков детективы БЭБ изъяли оборудование для производства и фасовки кофейной продукции, полиграфию, готовый товар, транспорт, наличные деньги, технику, документацию и черновые записи.
Организатору и пяти его подельникам объявили подозрение в незаконном использовании торговых марок и легализации доходов, полученных преступным путем.
Дело уже передали в суд.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области ликвидировали подпольное производство сигарет и алкоголя. В ходе обысков правоохранители изъяли десятки тысяч пачек контрафактных сигарет, около тонны табака, спиртосодержащие жидкости и оборудование для производства.