Фото: БЭБ

В Киевской области разоблачили группу дельцов, которые наладили подпольное производство кофе и продавали его под видом продукции известных мировых брендов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, масштабное изготовление фальсификата происходило в складских помещениях без лицензий или договоров на использование торговых марок. Кофе продавали оптом и в розницу через интернет, магазины и местные рынки.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли оборудование для производства и фасовки кофейной продукции, полиграфию, готовый товар, транспорт, наличные деньги, технику, документацию и черновые записи.

Организатору и пяти его подельникам объявили подозрение в незаконном использовании торговых марок и легализации доходов, полученных преступным путем.

Дело уже передали в суд.

