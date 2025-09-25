Фото: ОГП

Правоохоронці накрили підпільний цех з переробки та збуту тютюнових виробів у Чортківському районі Тернопільської області

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, організатори незаконно вирощували тютюн, облаштували приміщення для його подрібнення та відправляли готову продукцію клієнтам у Кривий Ріг, Миколаїв та Запоріжжя через служби доставки.

Під час спецоперації провели 22 обшуки на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Вилучили 1,5 тонни тютюну в листі, понад 10 тонн подрібненої сировини, три промислових верстати, телефони, ноутбук, чорнові записи та цінові таблиці.

Загалом правоохоронці вилучили понад 11 тонн підакцизної продукції на суму близько 20 млн грн.

П’ятьом фігурантам оголосили підозру.

Слідство перевіряє причетність до схеми жителів інших областей.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок. Каву продавали оптом і вроздріб через інтернет, магазини та місцеві ринки.