Фото: поліція

Тернополянка повірила "інвестиційному консультанту" з Instagram і втратила 400 тисяч гривень

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Все почалося ще влітку 2024 року. Жінці в Instagram написав консультант із фінансових інвестицій. Він запропонував їй взяти участь у програмі онлайн-заробітку з мінімальними ризиками.

Чоловік обіцяв 47-річній жінці швидкий прибуток, надсилав підроблені відгуки, скріншоти "заробітків" і переконував вкладати дедалі більше.

Жінка почала з "активаційного внеску", далі платила за "розблокування виведення коштів" і так званий "золотий пакет". Протягом десяти місяців вона переводила гроші на різні рахунки, сподіваючись на прибуток. Коли спробувала повернути хоча б частину коштів, зв’язок із шахраєм обірвався, а її акаунт заблокували.

Після цього потерпіла звернулася до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше у Тернополі викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн. Правоохоронці затримали відомого місцевого адвоката та його спільника.