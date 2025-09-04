Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро

08:13  04 вересня
У Тернополі правоохоронці розшукують шахрая, який виманив у іноземки 37 тис. євро, після чого зник і перестав виходити на зв'язок

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждала звернулася до тернопільських правоохоронців із заявою про шахрайство.

За її словами, близько року вона спілкувалася з чоловіком через мобільний застосунок для знайомств. Спершу він стверджував, що перебуває за кордоном, а згодом повідомив, що приїхав до Тернополя для вирішення певних питань.

Чоловік переконував, що планує спільне майбутнє, але зараз йому потрібна фінансова допомога через проблеми з оплатою податків, що впливають на його перебування в Україні.

Жінка, переживаючи за стосунки, переказала шахраю 37 000 євро на банківський рахунок. Після отримання грошей "коханець" зник і перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії для встановлення особи зловмисника.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів. Зловмисник обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав.

