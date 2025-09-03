Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники остановили львовянина, следовавшего пешком в Польшу. В его вещах обнаружили наличные в валюте

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время проверки на вещах 46-летнего мужчины обнаружили 30 700 долларов и 8 200 евро, которые он не задекларировал. По курсу НБУ это почти 1,7 млн гривен.

В то же время, во время прохождения "красного коридора" львовянин задекларировал еще 39 300 долларов и 41 800 евро – более 3,6 млн гривен.

В общей сложности сумма выявленной валюты превысила 5 млн грн.

Декларируемые деньги вернули собственнику, а незадекларированные – изъяли до решения суда. На мужчину составили админпротокол по ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

