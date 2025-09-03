У Тернополі робітник викрав електроінструменти і здав їх у ломбард

фото: Національна поліція

Про крадіжку з комерційного приміщення правоохоронців повідомив житель обласного центру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами заявника, там проводилися ремонтні роботи, під час яких зникли дороговартісні електроінструменти.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний тернополянин. Він допомагав проводити ремонтні роботи й, скориставшись моментом, викрав інструменти. Згодом здав їх у ломбард.

За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

