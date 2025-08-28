17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 18:34

На Тернопільщині привласнили понад 2,3 млн грн під час ремонту освітніх закладів

28 серпня 2025, 18:34
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Тернопільщини викрили факти заволодіння бюджетними коштами, призначеними для ремонту двох закладів освіти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що незаконну схему організував місцевий мешканець, який є директором товариства з обмеженою відповідальністю. Він розробляв проєктно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту цих об’єктів. До оборудки він залучив ще двох осіб – керівника будівельної організації та компанію з технічного нагляду.

В офіційну документацію, зокрема акти виконаних робіт, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів будівельних робіт та використаних матеріалів, які були підтверджені працівником з технічного нагляду. На підставі цих документів на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

Загальна сума збитків, завданих бюджету, становить понад 2,3 мільйона гривень, що підтверджено висновками судових експертиз.

Організатору схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, на Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів. Правоохоронці повідомили про підозру 19 особам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область поліція освітні заклади схема ремонт
На Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень
28 серпня 2025, 16:29
У Тернополі чоловік викрав телефон після застілля і зняв 90 тисяч гривень
28 серпня 2025, 15:36
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Усі масові заходи в Києві будуть узгоджувати із Генштабом
28 серпня 2025, 19:55
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
28 серпня 2025, 19:27
Звільнений з полону ексмер Херсона розповів, яку посаду йому пропонували росіяни
28 серпня 2025, 19:15
ДТП на Житомирщині: ВАЗ злетів у кювет
28 серпня 2025, 18:50
Київська митрополія УПЦ офіційно визнана афілійованою з РЦП
28 серпня 2025, 18:16
Прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн
28 серпня 2025, 18:09
Спека до +35 повертається в Україну
28 серпня 2025, 17:55
Підтримка роботодавців Харкова: гранти та компенсації рятують роботу для тисяч харків'ян
28 серпня 2025, 17:49
З 1 вересня змінюються правила нарахування пенсій: ПФУ та Кіберполіція попереджають про фейки
28 серпня 2025, 17:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »