На Тернопільщині привласнили понад 2,3 млн грн під час ремонту освітніх закладів

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що незаконну схему організував місцевий мешканець, який є директором товариства з обмеженою відповідальністю. Він розробляв проєктно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту цих об’єктів. До оборудки він залучив ще двох осіб – керівника будівельної організації та компанію з технічного нагляду.

В офіційну документацію, зокрема акти виконаних робіт, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів будівельних робіт та використаних матеріалів, які були підтверджені працівником з технічного нагляду. На підставі цих документів на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

Загальна сума збитків, завданих бюджету, становить понад 2,3 мільйона гривень, що підтверджено висновками судових експертиз.

Організатору схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, на Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів. Правоохоронці повідомили про підозру 19 особам.