У Тернополі чоловік викрав телефон після застілля і зняв 90 тисяч гривень

фото: Національна поліція

У Тернополі місцевий житель залишився без майна після застілля з малознайомим чоловіком

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців звернувся 54-річний мешканець обласного центру із заявою про крадіжку. За словами потерпілого, у нього викрали мобільний телефон та банківську картку, з якої згодом було перераховано 90 000 гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 40-річний житель Білецької територіальної громади.

Напередодні потерпілий та фігурант разом розпивали алкогольні напої. Скориставшись безпорадним станом знайомого, зловмисник викрав його телефон і банківську картку. Згодом він переказав гроші на власний рахунок, а мобільний пристрій залишив собі.

За скоєне зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

