На Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури та у взаємодії з іншими правоохоронними органами, повідомили про підозру 19 особам, які фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів, зловживанням службовим становищем, службовою недбалістю та незаконною вирубкою лісу.

Серед підозрюваних – директор філії однієї з наукових установ, державний реєстратор Міністерства юстиції, службові особи лісового господарства, директор комунального підприємства, бухгалтери та головний бухгалтер міської і селищної рад, а також комунального підприємства, директори підрядних товариств, підприємці та працівники міської ради.

Загальна сума завданих державі збитків сягає понад 48 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у червні на Тернопільщині викрили дві корупційні схеми у ТЦК. Фігурантами справ стали як діючі, так і колишні військові.