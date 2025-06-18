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Фигурантами дел стали как действующие, так и бывшие военные

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Тернопольской области правоохранители прекратили деятельность двух коррупционных схем, связанных с территориальными центрами комплектования.

В одной из разоблаченных схем работник районного ТЦК вместе с эксвоенным, ранее служившим в этом же подразделении, предложили местному жителю "решить" вопрос с оформлением непригодности к военной службе. За свои "услуги" злоумышленники потребовали 20 тысяч долларов США.

Еще один случай зафиксирован в другом ТЦК. Один из сотрудников пытался заработать на военнообязанном, находившемся в розыске в базе "Оберег". За 700 долларов он пообещал исключить мужчину из реестра розыска. Сначала чиновник попросил аванс в размере 1000 гривен, после чего должен был получить остальную сумму наличными.

Всем трем фигурантам: двум действующим и одному бывшему сотруднику территориальных центров уже сообщено о подозрении. В случае доказательства вины им грозит до 8 лет заключения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который продавал "снятие с розыска ТЦК".