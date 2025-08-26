На Тернопільщині у 63-річного чоловіка вилучили пістолет

фото: Національна поліція

Поліцейські міста Гусятин отримали інформацію про те, що 63-річний житель Хоросткова зберігає заборонені предмети у себе вдома

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет. Жодних дозвільних документів у чоловіка не було.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї. За незаконне зберігання зброї фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні в жителя Тернопільщини знайшли тротил і майже 100 набоїв до автомата Калашникова. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.