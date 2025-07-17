У жителя Тернопольщины нашли тротил и почти 100 патронов к автомату Калашникова

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Правоохранители получили оперативную информацию о том, что 28-летний житель региона хранит по месту жительства запрещенные предметы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время обыска дома у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 200 граммов тротила и 80 патронов калибра 5,45 мм.

"Правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов и взрывчатки. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.