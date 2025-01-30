Фейковое удостоверение за 20 тысяч: в Тернопольской области разоблачили аферистов, которые торговали поддельными водительскими документами
Продавали фейковые удостоверения злоумышленники через интернет
Об этом сообщает Прокуратура Тернопольской области, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили шесть преступников. Они изготовляли фальшивые водительские удостоверения с голографическими защитными элементами и сбывали их на территории нескольких областей Украины.
Полицейские выяснили это, увидев у водителей поддельные документы. Впоследствии стало известно, что водители приобрели эти фейковые удостоверения в интернете. Аферисты продали около 400 фейковых документов. Цена подделки в зависимости от сложности стоила 11-20 тысяч гривен.
"По предварительным данным, прибыль, полученная организованной группой от незаконной деятельности, составляет более 35 млн. гривен", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось о разоблачении подобной схемы в Киеве. Там автоинструктор предлагал будущим водителям с первого раза сдать экзамен на получение удостоверения за тысячу долларов.
Также сообщалось, что в Одесской области пенсионерки устроили бизнес на поддельных документах . Женщины устраивали уклонявшихся на морские суда, чтобы они впоследствии могли бежать за границу. Свои "услуги" женщины оценили в 6 тысяч долларов.