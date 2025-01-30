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Об этом сообщает Прокуратура Тернопольской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили шесть преступников. Они изготовляли фальшивые водительские удостоверения с голографическими защитными элементами и сбывали их на территории нескольких областей Украины.

Полицейские выяснили это, увидев у водителей поддельные документы. Впоследствии стало известно, что водители приобрели эти фейковые удостоверения в интернете. Аферисты продали около 400 фейковых документов. Цена подделки в зависимости от сложности стоила 11-20 тысяч гривен.

"По предварительным данным, прибыль, полученная организованной группой от незаконной деятельности, составляет более 35 млн. гривен", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении подобной схемы в Киеве. Там автоинструктор предлагал будущим водителям с первого раза сдать экзамен на получение удостоверения за тысячу долларов.

Также сообщалось, что в Одесской области пенсионерки устроили бизнес на поддельных документах . Женщины устраивали уклонявшихся на морские суда, чтобы они впоследствии могли бежать за границу. Свои "услуги" женщины оценили в 6 тысяч долларов.