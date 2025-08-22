На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які продали фальшивих водійських посвідчень на 35 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зловмисники налагодили незаконне виробництво та збут підроблених водійських посвідчень по всій території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, щотижня ділки виготовляли й відправляли поштою близько 400 підроблених документів. Замовлення приймали через месенджери, а для прикриття незаконних фінансових операцій використовували підроблені паспорти з реальними анкетними даними, але з іншими фото.

Вартість "послуги" залежала від категорії водійського посвідчення і становила від 11 000 до 20 000 гривень. Загальний прибуток зловмисників перевищив 35 мільйонів гривень.

За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, схожий випадок трапився на початку 2025 року. Тоді поліцейські Тернопільщини теж викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами.