На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які продали фальшивих водійських посвідчень на 35 млн грн
Зловмисники налагодили незаконне виробництво та збут підроблених водійських посвідчень по всій території України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як зазначається, щотижня ділки виготовляли й відправляли поштою близько 400 підроблених документів. Замовлення приймали через месенджери, а для прикриття незаконних фінансових операцій використовували підроблені паспорти з реальними анкетними даними, але з іншими фото.
Вартість "послуги" залежала від категорії водійського посвідчення і становила від 11 000 до 20 000 гривень. Загальний прибуток зловмисників перевищив 35 мільйонів гривень.
За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, схожий випадок трапився на початку 2025 року. Тоді поліцейські Тернопільщини теж викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами.