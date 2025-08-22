11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 15:35

На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які продали фальшивих водійських посвідчень на 35 млн грн

22 серпня 2025, 15:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зловмисники налагодили незаконне виробництво та збут підроблених водійських посвідчень по всій території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, щотижня ділки виготовляли й відправляли поштою близько 400 підроблених документів. Замовлення приймали через месенджери, а для прикриття незаконних фінансових операцій використовували підроблені паспорти з реальними анкетними даними, але з іншими фото.

Вартість "послуги" залежала від категорії водійського посвідчення і становила від 11 000 до 20 000 гривень. Загальний прибуток зловмисників перевищив 35 мільйонів гривень.

За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, схожий випадок трапився на початку 2025 року. Тоді поліцейські Тернопільщини теж викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
